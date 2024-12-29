انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويتساوى معه الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

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انتهت

ق 83: دخول شيكابالا وخروج مصطفى شلبي,

ق 72: جووول نبيل عماد بعد تسديدة ارتدت في مدافع الاتحاد.

ق 66: جووول ناصر منسي من رأسية.

ق 65: تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد ترتطم في العارضة بعد عرضية أرضية من مصطفى شلبي.

ق 63: خروج حسام أشرف ودخول ناصر منسي.

ق 57: بطاقة صفراء ثانية لعبد الغني محمد وطرد بعد سقوطه للحصول على ضربة جزاء.

ق 46: استبسال من محمود متولي بعد إبعاده تسديدة عبد الله السعيد القوية.

ق 45: دخول إسلام سمير بدلا من أحمد أيمن.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: محمود حمدي الونش ينقذ الزمالك من انفراد بعد قطع الكرة من إيمانويل أبيه.

ق 38: محمد شحاتة يواصل التسديد وهذه المرة علت المرمى.

ق 26: تبديل اضطراري بخروج فادي فريد ودخول عبد الغني محمد.

ق 23: إصابة عضلية لفادي فريد لاعب الاتحاد.

ق 20: رأسية خطيرة من حسام أشرف تبعد المرمى قليلا.

ق 15: تسديدة صاروخية من كريم الديب لاعب الاتحاد يتصدى لها محمد عواد.

ق 7: تسديدة من محمد شحاتة بعدت المرمى.

بداية المباراة