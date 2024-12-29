مدرب بورتو: فييرا موهوب لكن لن أتخلى عن مبادئي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:15

كتب : FilGoal

فابيو فييرا - بورتو

شرح فيتور برونو المدير الفني لـ بورتو أسباب استبعاد لاعبه فابيو فييرا من قائمة الفريق ضد بوافيستا.

فابيو فييرا

النادي : بورتو

بورتو

وتعاقد بورتو مع لاعب الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال برونو للصحفيين: "فييرا يعرفني جيدا وأعتمد عليه، سيكون متاحا للعب مرة أخرى المباراة المقبلة".

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وأضاف "لديه مهارات هائلة ولدي فريق كبير يقدم لي ضمانات، لا أستطيع التخلي عن مبادئ معينة تخصني".

وأتم "فابيو موهوب للغاية ولكن الموهبة يجب أن تعتمد على سلسلة من المبادئ، وعندما ينتهي الأمر بانهيار واحد أو اثنين منهم، فإن ذلك يجعل كل شيء أكثر صعوبة".

وفاز بورتو على بوافيستا في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري البرتغالي السبت الماضي.

ويحتل بورتو صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 40 نقطة من 16 مباراة.

بينما سيلاقي بنفيكا ضد منافسه سبورتنج لشبونة الليلة، ولعب الفريقان مباراة أقل من بورتو.

ولدى بنفيكا 38 نقطة في المركز الثاني، بينما سبورتنج في المركز الثالث بـ37 نقطة.

ولم يشارك فييرا كثيرا مع المدرب ميكيل أرتيتا في ظل كثرة الجاهزين في مركزه.

في صيف 2022 انضم فييرا إلى أرسنال بعقد طويل الأمد.

وقتها انضم اللاعب إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو.

ويستطيع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عاما اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم.

فابيو فييرا بورتو أرسنال الدوري البرتغالي
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