حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الموسم بثلاثية ضد طلائع الجيش

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق حرس الحدود فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة 7.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.

وانتظر الحرس في مباراته السابعة وترك قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك والمصري.. إنييمبا يعلن رحيل مدربه ويعين بديله أجندة الأهلي في يناير 2025 - 7 مباريات في الدوري المصري وأبطال إفريقيا الأولى للأبيض منذ لقاء الأزمة ضد المصري.. الغندور حكما لـ الزمالك والاتحاد طاقم تحكيم مصري لقمة الجيش الملكي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وبذلك ظل مودرن سبورت الفريق الوحيد دون فوز حتى الآن في الدوري.

فيما تكبد طلائع الجيش خسارته الثانية في آخر 3 مباريات وظل في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وصف المباراة

وتقدم الحرس بالهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق حازم العسكري برأسية من عرضية فوزي الحناوي.

وخرج خالد سطوحي قائد طلائع الجيش وعوضه عمرو طارق في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني دفع عبد الحميد بسيوني بكل من رجب عمران وعماد فتحي ويسري وحيد بدلا من إسلام محارب وأحمد سمير وفريد شوقي.

وانفرد كاريديولا في الدقيقة 57 وسجل هدف تعزيز التقدم بعد تمريرة بينية من محمد أشرف "روقا".

وأضاف عبد الرحمن جودة الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد عرضية فوزي الحناوي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حميد ماو في الدقيقة 90+5 بعد العودة لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز الحرس الأول في الموسم.

طلائع الجيش حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو "لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي الفوز الأول لـ جروس.. الزمالك يعود للانتصارات بثنائية في الاتحاد السكندري ينفرد بصدارة هدافي الدوري.. ناصر منسي يسجل لـ الزمالك ضد الاتحاد قائمة الأهلي - غياب كهربا والشناوي وعمر كمال عن مباراة إنبي مران الأهلي - ظهور هاني ومعلول في ختام الاستعدادات لمواجهة إنبي
أخر الأخبار
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو 5 دقيقة | الدوري المصري
"لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي 45 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة 49 دقيقة | الكرة المصرية
نتيجة تحدث لأول مرة.. شباب الأهلي لنصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية بالتعادل 5-5 ساعة | الوطن العربي
طائرة – خبر في الجول.. الأهلي يوافق على طلب عبد الله عبد السلام بالرحيل إلى السويحلي الليبي ساعة | كرة طائرة
صلاح يصعب مهمة هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري