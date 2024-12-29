حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الموسم بثلاثية ضد طلائع الجيش

حقق حرس الحدود فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة 7.

وأقيم اللقاء على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.

وانتظر الحرس في مباراته السابعة وترك قاع الترتيب برصيد 6 نقاط.

وبذلك ظل مودرن سبورت الفريق الوحيد دون فوز حتى الآن في الدوري.

فيما تكبد طلائع الجيش خسارته الثانية في آخر 3 مباريات وظل في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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وصف المباراة

وتقدم الحرس بالهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق حازم العسكري برأسية من عرضية فوزي الحناوي.

وخرج خالد سطوحي قائد طلائع الجيش وعوضه عمرو طارق في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني دفع عبد الحميد بسيوني بكل من رجب عمران وعماد فتحي ويسري وحيد بدلا من إسلام محارب وأحمد سمير وفريد شوقي.

وانفرد كاريديولا في الدقيقة 57 وسجل هدف تعزيز التقدم بعد تمريرة بينية من محمد أشرف "روقا".

جوووووووووووووووول ⚽ روقا عمل ثرو من نص الملعب برأسه 😳.. وكاريديولا لا يخطئ المرمى ويسجل الثاني لحرس الحدود في طلائع الجيش pic.twitter.com/CXLOHQKID3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 29, 2024

وأضاف عبد الرحمن جودة الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد عرضية فوزي الحناوي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حميد ماو في الدقيقة 90+5 بعد العودة لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز الحرس الأول في الموسم.