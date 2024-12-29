تشكيل الاتحاد – بواتينج يقود الهجوم أمام الزمالك

دفع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري بـ بنجامين بواتينج في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مروان داوود - محمود شبانة – محمود متولي – أحمد أيمن

الوسط: ناصر ناصر – كريم الديب – مورو ساليفو

الهجوم: بنجامين بواتينج - فادي فريد – إيمانويل أبيه

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويتساوى معه الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط.