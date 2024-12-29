تشكيل الاتحاد – بواتينج يقود الهجوم أمام الزمالك
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:00
كتب : هاني العوضي
دفع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري بـ بنجامين بواتينج في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: مروان داوود - محمود شبانة – محمود متولي – أحمد أيمن
الوسط: ناصر ناصر – كريم الديب – مورو ساليفو
الهجوم: بنجامين بواتينج - فادي فريد – إيمانويل أبيه
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.
ويتساوى معه الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.
بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد الاتحاد السكندري 4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الموسم بثلاثية ضد طلائع الجيش تشكيل الزمالك - عودة مصطفى شلبي.. وحسام أشرف مهاجم ضد الاتحاد السكندري كافالي أو فيرزاتشي.. أحمد حسن يتذكر موقفا طريفا بشأن اختيار مدرب الأهلي الأهلي يعلن التحفظ على قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة بيراميدز انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (3)-(0) طلائع الجيش.. فوز أول التشكيل - ثلاثي دفاعي لـ حرس الحدود.. وجودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش