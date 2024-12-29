تشكيل الزمالك - عودة مصطفى شلبي.. وحسام أشرف مهاجم ضد الاتحاد السكندري

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك خصمه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويبدأ مصطفى شلبي أساسيا بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد طلائع الجيش.

وعلى الجانب الآخر يلعب حسام أشرف كمهاجم صريح، بعدما كان صانعا للألعاب المباراة الماضية.

وعاد نبيل عماد للتشكيل الأساسي بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويأتي كونراد ميشالاك على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي (الونش) – أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد مصطفى (زيزو) – حسام أشرف – مصطفى شلبي

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويتساوى معه الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط.