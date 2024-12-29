كافالي أو فيرزاتشي.. أحمد حسن يتذكر موقفا طريفا بشأن اختيار مدرب الأهلي

تذكر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقفا ساخرا بشأن اختيار مدرب الأهلي الجديد من قبل.

وقال الصقر عبر بودكاست الفراودة: "أفضل دائما خوض تجارب في أكثر من مجال خارج الملعب، ودخلت في مجال الملابس مع صديق لي".

وأضاف "حينها كان الأهلي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد أثناء تولي محمود طاهر رئاسة النادي".

وأكمل "نشرت صورة لي مع صديقي وكتبت عليها اسم "كافالي"، ووجدت صحفيا تواصل معي وسألني هل هذا اسم المدير الفني الجديد؟ وألح عليّ لمعرفة اسم المدرب الجديد فقررت أن أمازحه".

وأتم "طلبت منه عدم نشر اسم المدرب لأن المفاوضات جارية، وأخبرته أنه إذا لم يكن كافالي سيكون فيرزاتشي بديله، وفي النهاية أخبرته أن هذه أسماء ماركات ملابس وليسوا معروضين لتدريب الأهلي خوفا من نشر أخبارا خاطئة".

ويعد الصقر عميد لاعبي العالم إفريقيا بخوض 184 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، والأكثر تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 4 مرات متساويا مع عصام الحضري.

وارتدى الصقر قمصان الإسماعيلي والأهلي والزمالك وخاض تجارب أوروبية عديدة أبرزها مع بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

وحقق الصقر 14 لقبا على مستوى الأندية.