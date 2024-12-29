استفاقة خادعة؟.. مانشستر سيتي يعود للانتصارات بفوز على ليستر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 18:30

كتب : محمد رؤوف

إيرلينج هالاند - سافينيو - مانشستر سيتي

ليست المرة الأولى التي يتوقع الجميع عودة مانشستر سيتي للانتصارات ثم يخسر مرة أخرى بعدها ونجد انها استفاقة خادعة.

لكن على أي حال، انتصر مانشستر سيتي على منافسه ليستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل سافينيو وإيرلينج هالاند ثنائية مانشستر سيتي.

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ظل فريق بيب جوارديولا دون فوز لـ5 مباريات متتالية في جميع البطولات، بواقع 3 خسائر وتعادلين.

وحدث من قبل أن توقع الجميع خروج مانشستر سيتي من الفترة السيئة التي يمر بها بعدما انتصر على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد.

وكان سيتي من قبلها لم يفز في 7 مباريات، إذ خسر في 5 لقاءات متتالية ثم تعادل وخسر من ليفربول قبل الفوز على نوتينجهام.

وخرج رجال جوارديولا من المباراة دون استقبال أي هدف للمرة الأولى منذ مباراة نوتينجهام فورست أي قبل 5 مباريات.

ويعود الفوز الأخير لمانشستر سيتي خارج أرضه ضد ولفرهامبتون في الجولة الثامنة أي قبل 70 يوما.

وتعد هذه المباراة هي الـ500 لجوارديولا مع مانشستر سيتي في جميع البطولات.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

بينما توقف رصيد ليستر عند النقطة 14 في المركز الـ18 أي مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

لست وحدك

عاد هالاند أيضا إلى التسجيل بعد 4 مباريات دون تقديم أي مساهمة تهديفية.

وأحرز سيتي طوال هذه المباريات 3 أهداف دون مساهمة من هالاند.

وصف المباراة

طالب لاعبو ليستر سيتي بضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل منذ بداية اللعبة.

وأنقذ ستيفين أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي انفرادا في الدقيقة 19 من جيمي فاردي.

وتمكن سافينيو من تسجيل الهدف الأول من متابعة لتسديدة فودين التي ارتدت من يد الحارس في الدقيقة 21.

وسدد هالاند كرة قوية أرضية بعدت المرمى قليلا في الدقيقة 36.

وكاد أن يحرز ليستر هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق فاكوندو بونانوتي لكن ارتطمت في القائم.

وأبعد سافينيو كرة خطيرة على خط المرمى بعد رأسية في الدقيقة 62.

وضاعف هالاند النتيجة في الدقيقة 73 من رأسية عقب عرضية من سافينيو.

وحافظ رجال جوارديولا على النتيجة حتى نهاية المباراة وحصلوا على النقاط كاملة.

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