الأهلي يعلن التحفظ على قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة بيراميدز

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 17:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي اعتراضه الرسمي على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة بيراميدز.

وكشف الأهلي عبر موقعه ما يلي:

"أرسل النادي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع".

أخبار متعلقة:
أحمد حسن: إذا استمر أحمد فتحي في الأهلي لما سُحبت منه شارة قيادة منتخب مصر أجندة الأهلي في يناير 2025 - 7 مباريات في الدوري المصري وأبطال إفريقيا "الطريقة الحدرافية".. سر احتفال يحيى عطية الله بهدفه الأول مع الأهلي

"وأشار النادي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف، وطلب النادي الاستئناف، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه".

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز والتي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الموسم الماضي من الدوري المصري والتي شهدت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.

وقررت اللجنة إيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.

وجاءت عقوبات المباراة بالكامل كالتالي:

عقوبات الأهلي

- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- إيقاف خالد عبد الفتاح 3 مباريات لما برد منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد خالد مرتجي ومحمد الجارحي وسعد شلبي.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور.

عقوبات بيراميدز

- إيقاف محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمة 100 ألف جنيه لما بدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف كريم حافظ لاعب بيراميدز مباراة واحدة لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.

- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد رئيس بيراميدز وهاني سعيد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد الشناوي وأحمد زاهر.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري لجنة الانضباط
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد الاتحاد السكندري 4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الموسم بثلاثية ضد طلائع الجيش تشكيل الاتحاد – بواتينج يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة مصطفى شلبي.. وحسام أشرف مهاجم ضد الاتحاد السكندري كافالي أو فيرزاتشي.. أحمد حسن يتذكر موقفا طريفا بشأن اختيار مدرب الأهلي انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (3)-(0) طلائع الجيش.. فوز أول التشكيل - ثلاثي دفاعي لـ حرس الحدود.. وجودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد الاتحاد السكندري دقيقة | الدوري المصري
4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
لمواجهة شباب بلوزداد.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) ليفربول.. صلاح يهدر بغرابة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بورتو: فييرا موهوب لكن لن أتخلى عن مبادئي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الموسم بثلاثية ضد طلائع الجيش 28 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - نوتنجهام الثاني مؤقتا بعد دور تاريخي.. ولا تراهن على توتنام أبدا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الاتحاد – بواتينج يقود الهجوم أمام الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري