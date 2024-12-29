التشكيل - ثلاثي دفاعي لـ حرس الحدود.. وجودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 16:35

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد الزمالك

يقود محمود ممدوح هجوم حرس الحدود ويبدأ محمد أشرف "روقا" في خط الوسط لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 7 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.

فيما يبدأ جودوين شيكا في هجوم طلائع الجيش بعدما سجل ثنائية ضد الزمالك في الجولة الماضية.

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وجاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف "روقا" – محمد الدغيمي

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – كارديولا تريسور

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط ودون أي فوز حتى الآن.

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