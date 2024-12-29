التشكيل - ثلاثي دفاعي لـ حرس الحدود.. وجودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش

يقود محمود ممدوح هجوم حرس الحدود ويبدأ محمد أشرف "روقا" في خط الوسط لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 7 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد حرس الحدود في الخامسة مساءً.

فيما يبدأ جودوين شيكا في هجوم طلائع الجيش بعدما سجل ثنائية ضد الزمالك في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف "روقا" – محمد الدغيمي

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – كارديولا تريسور

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – إسلام محارب

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

ويتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط ودون أي فوز حتى الآن.