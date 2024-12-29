دوري المحترفين - المقاولون يواصل الصدارة بفوز قاتل على لافيينا.. و3 تعادلات سلبية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 16:35

كتب : رضا السنباطي

فريق المقاولون العرب

حقق المقاولون العرب فوزا قاتلا على لافيينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة 15 من دوري المحترفين المصري.

الفوز رفع رصيد المقاولون للنقطة 34 في صدارة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن وي صاحب المرز الثاني، بينما توقف رصيد لافيينا عند النقطة 15 في المركز 15.

سجل هدف المقاولون الوحيد، إبراهيم القاضي في الدقيقة 96 برأسية من داخل منطقة الجزاء.

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وفي دوري المحترفين أيضا أقيمت 3 مباريات انتهت جميعها بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل منتخب السويس مع طنطا، والداخلية مع القناة والمنصورة مع بروكسي.

وتقام المباراة الأخيرة باليوم الأول للجولة بعد قليل بين وي وكهرباء الإسماعيلية.

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