أحمد حسن: إذا استمر أحمد فتحي في الأهلي لما سُحبت منه شارة قيادة منتخب مصر

كشف أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق عن رأيه في منح شارة قيادة منتخب مصر لـ محمد صلاح في 2019 عوضا عن أحمد فتحي.

وحصل صلاح على شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في 2019 تحت قيادة حسام البدري المدير الفني حينها.

وقال الصقر عبر بودكاست الفراودة: "كان من المستحيل أن اتدخل لسحب شارة القيادة من أحمد فتحي لمحمد صلاح".

وأكمل "محمد صلاح قيمة كبيرة ووصل لمراحل من الصعب أن يصل لها لاعبين أخرين، لكن في منتخب مصر لدينا تقاليد تخص شارة القيادة، وأحمد فتحي ندم على قرار تركه لها لصلاح".

وأوضح "إذا كان الأمر محصورا بين صلاح النني وحجازي والشناوي لن تكون هناك مشكلة لأن الفوارق بينهم صغيرة، لكن أحمد فتحي له اسمه وتاريخه بعدما حقق أمم إفريقيا 3 مرات وتوج بكل الألقاب الممكنة وشارك في كأس العالم، وبسبب قيمته لم يكن مقبولا حدوث ذلك، وإذا كان فتحي لاعبا في الأهلي حينها لكان من الصعب سحب شارة القيادة منه".

وشدد "كان لابد من منح صلاح شارة القيادة في حال غياب أحمد فتحي، تواصلت مع فتحي وأخبرته أن هذا لا يجب حدوثه وطالبته بعدم الانضمام للمنتخب، لكن حسام البدري المدير الفني حينها فضل منحها لصلاح".

وأتم "من أكثر ما أحزنني لقطة منح فتحي شارة القيادة لصلاح عند مشاركته، وكنت أتمنى أن يرفض صلاح ويطلب من فتحي الاستمرار كقائد للفريق، فمن السهل أن تكون كابتن والأصعب أن تكون قائدا في الملعب".

واعتزل أحمد فتحي بنهاية الموسم الماضي بقميص بيراميدز بعدما خاض 134 مباراة بقميص منتخب مصر.

وبدأ فتحي مشواره بقميص الفراعنة في 2002 واستمر حتى 2021.

فيما تخطى صلاح حاجز الـ 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر منذ مشاركته الأولى في 2011.

ويعد هو ثاني هدافي منتخب مصر تاريخيا بعد حسام حسن.

وارتدى صلاح شارة القيادة لأول مرة ضد غينيا وديا في 2019.