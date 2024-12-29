كأس الخليج - تعديل موعد المباراة النهائية.. وتغيير وحيد في المربع الذهبي

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الخليج 26 والمقامة في الكويت تعديل موعد المباراة النهائية للمسابقة فقط دون تغيير في نصف النهائي.

وأقيم ظهر اليوم اجتماعا لبحث إمكانية تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي بالإضافة إلى النهائي نظرا للطلب الكبير على تذاكر حضور اللقائين.

وكان المقترح المقدم هو:

مباراة السعودية ضد عمان تقام يوم 31 ديسمبر في ملعب جابر الأحمد الدولي.

إقامة مباراة الكويت والبحرين يوم 1 يناير 2025 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

على أن تكون مباراة النهائي في تاريخ 4 يناير.

الكشف عن مواعيد مباريات نصف النهائي من #خليجي_زين26 وتحديد موعد المباراة النهائية 🗓 pic.twitter.com/5ml6RaNj5D — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 29, 2024

لكن اللجنة المنظمة رفضت تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي، واكتفت بتعديل موعد النهائي.

وبذلك ستقام مباراة السعودية ضد عمان في الرابعة والنصف ليوم 31 ديسمبر على ملعب جابر المبارك.

فيما ستقام مباراة البحرين ضد الكويت في الثامنة إلا الربع لنفس اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وسيقام النهائي بين الفائزين يوم 4 يناير 2025 على ملعب جابر الأحمد الدولي بدلا من يوم 3 يناير المقبل.

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وتأهل منتخب السعودية كمتصدر لمجموعته، جاء منتخب البحرين في الوصافة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر منتخب عمان مجموعته بينما جاء الكويت كوصيف.