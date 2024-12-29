ديلي ميل: مرموش ضمن اهتمامات مانشستر سيتي لدعم صفوفه بيناير

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 14:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تواجد عمر مرموش ضمن قائمة يتابعها مانشستر سيتي لإمكانية التعاقد معها بشهر يناير.

ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه خلال شهر يناير بأكثر من لاعب بعد الفترة السيئة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وفقا لديلي ميل فإن عمر مرموش يتواجد ضمن قائمة مختصرة لتدعيم هجوم مانشستر سيتي بجانب ليام ديلاب لاعب إبسويتش تاون وداني أولمو لاعب برشلونة في حالة عدم تسجيله.

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مرموش والذي تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو هو أحد أبرز المهاجمين في أوروبا منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة ثلاثة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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