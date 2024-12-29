أجندة الأهلي في يناير 2025 - 7 مباريات في الدوري المصري وأبطال إفريقيا

يخوض الأهلي 7 مباريات في شهر يناير 2025 في مسابقتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الأهلي عن كأس مصر 2025 بسبب اعتذاره عن عدم استكمال مشواره في النسخة الماضية من المسابقة.

وسيواجه الأهلي فريق سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 5 للدوري المصري خلال يناير المقبل.

أجندة مباريات الأهلي في يناير 2025

شباب بلوزداد × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا – 3 يناير

الأهلي × سموحة – الدوري المصري – 7 يناير

استاد أبيدجان × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا – 11 يناير

الأهلي × الجونة – الدوري المصري – 15 يناير

الأهلي × أورلاندو بيراتس – دوري أبطال إفريقيا – 18 يناير

فاركو × الأهلي – الدوري المصري – 22 يناير

الأهلي × بيراميدز – الدوري المصري – 26 يناير

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ويستعد الأهلي للقاء إنبي في الجولة 7 من الدوري المصري في ختام مبارياته لعام 2024 غدا الإثنين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.