أجندة الزمالك في يناير 2025 - 8 مباريات في 3 مسابقات داخل مصر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

يخوض الزمالك 8 مباريات في شهر يناير 2025 في 3 مسابقات مختلفة بعد إعلان جدول مباريات كأس مصر 2024-25.

ومن المنتظر أن يختتم الأبيض مشواره في دور المجموعات من الكونفدرالية بالإضافة للدوري المصري ودور الـ 32 من كأس مصر.

واستفاد الزمالك من خوض مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في القاهرة وبذلك لن تسافر بعثة الأبيض خارج مصر خلال شهر يناير الجاري.

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أجندة مباريات الزمالك في يناير 2025

المصري × الزمالك – الكونفدرالية – 5 يناير

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة – كأس مصر - 9 يناير

بلاك بولز × الزمالك – الكونفدرالية – 12 يناير

الزمالك × حرس الحدود – الدوري المصري – 16 يناير

الزمالك × إنييمبا – الكونفدرالية – 19 يناير

مودرن سبورت × الزمالك – الدوري المصري – 23 يناير

الزمالك × الجونة – الدوري المصري – 27 يناير

بيراميدز × الزمالك – الدوري المصري – 31 يناير

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن منافسيه.

ويستعد الأبيض للقاء الاتحاد السكندري مساء اليوم في الجولة 7 من الدوري المصري وفي ختام مبارياته لعام 2024.

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