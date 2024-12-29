انتهت دوري المحترفين - المقاولون العرب (1)-(0) لافيينا
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 14:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب ضد لافيينا في الجولة 15 من دوري المحترفين المصري.
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نهاية المباراة
ق96. جوووول أول للمقاولون العرب عن طريق إبراهيم القاضي برأسية من داخل منطقة الجزاء.
ق58. العارضة تمنع الأول برأسية من المقاولون العرب.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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