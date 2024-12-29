آس: انتقال أرنولد إلى ريال مدريد تم بنسبة 90%

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - كريستال بالاس - ليفربول

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اقتراب ريال مدريد من إتمام التعاقد مع ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ريال ليفربول.

وفقا للصحيفة فإن الصفقة قد تمت بنسبة 90% بعد تسارع المفاوضات خلال الأسابيع الماضية.

ويتلقى حاليا فقط توقيع العقد من أجل انضمام اللاعب إلى ريال مدريد؟

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وينتهي تعاقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

تعاقد ريال مدريد مع أرنولد لا يتوقف على حالة داني كارباخال المصاب حتى نهاية الموسم.

وترى إدارة ريال مدريد ضرورة التجديد في ذلك المركز بسبب ارتفاع سن داني كارباخال ولوكاس فاسكيز الوحيدان المتواجدان بالمركز.

ومع إصابة كارباخال حتى نهاية الموسم فإن ريال مدريد حاليا يملك لوكاس فاسكيز فقط في مركز الظهير الأيمن.

ولن ينضم أرنولد لريال مدريد في شهر يناير ولكن النادي سينتظر إلى نهاية الموسم للحصول على خدماته بشكل مجاني.

بعض التقارير قد أشارت إلى ان أرنولد قد أخبر إدارة ليفربول بعدم رغبته في تجديد عقده وبأنه سيرحل بنهاية الموسم.

ويلعب أرنولد مع الفريق الأول لليفربول منذ عام 2016 بعد صعوده من فريق الشباب للنادي.

وشارك أرنولد منذ بداية الموسم بقميص ليفربول في 22 مباراة وخلالها صنع خمسة أهداف.

ويعد أرنولد ضمن واحد من ثلاثة لاعبين مهمين تنتهي عقودهم مع ليفربول بنهاية الموسم بجانب محمد صلاح وفيرجل فان دايك.

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