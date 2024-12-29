محمد عبد المنعم يختار الأقوى والأكثر مرحا في نيس

يرى محمد عبد المنعم لاعب نيس أن علي العابدي زميله هو أصعب من يمكن المرور منه بالفريق.

وانتقل عبد المنعم إلى نيس في بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.

وأجرى نيس حوارا مع عددا من اللاعبين لسؤالهم عن زملائهم.

وجاءت إجابات عبد المنعم كالتالي

علي العابدي اختار محمد عبد المنعم كالمفضل للمدرب

وقال عبد المنعم ضاحكا: "لست أنا، هم يعتقدون ذلك لأنه يتحدث معي ويحاول تعليمي الفرنسية لذلك يقولون إنه يحبني".

وتابع "أكثر من يتحدث بالفريق؟ دانتي".

وواصل "أكثر من يمزح بالفريق؟ مارسين بولكا".

وكشف "الأكثر تقنية بالفريق؟ محمد علي تشو

وقال العابدي: الأقوى بالفريق؟ هو هذا الوحش الذي بجانبي (عبد المنعم).

اختيار عبد المنعم ذهب لأنتوان ميندي.

وأكمل عبد المنعم "أصعب من تمر منه؟ علي العابدي.

أصعب من تمر منه: قال دانتي قائد الفريق: محمد عبد المنعم لأنه سريع وقوي.

يوسف موكوكو ومويس بومبيتو اختارا عبد المنعم أيضا.

وشارك عبد المنعم منذ بداية الموسم مع نيس في 9 مباريات.

وعانى لاعب منتخب مصر من إصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة.