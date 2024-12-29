رئيس أتليتكو: التتويج بالدوري؟ الأحلام لا تكلفنا.. ونمر بأفضل فترات تاريخنا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

سيريزو

يرى إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد أن فريقه يمر بالفترة الزمنية الأفضل في تاريخه خلال السنوات الماضية.

وقال سيزيرو في حوار مع صحيفة آس: "لقد كان عام 2024 جيدا وهناك أسباب لنكون سعداء كوننا أنهينا العام ونحن في المركز الأول بالدوري وهو كان أمرا صعبا في فترة ليست ببعيدة والآن نرى أننا قادرين على فعل أي شيء".

وواصل "كل الفرق تعاني من فترات صعود وهبوط في الأداء على مدار الموسم، أحيانا تكون في البداية وأحيانا في الوسط أو النهاية ونحن عانينا من فترة الهبوط في البداية التيس لم نكن نحقق الفوز بها ولكننا نفوز الآن، هو نفس المدرب واللاعبين ولكن منذ الخسارة ضد بيتيس واختلف كل شيء وفزنا في 12 مباراة متتالية".

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وتابع "إذا نظرنا إلى الـ 15 عاما الماضية فنحن بأفضل فترات أتليتكو مدريد عبر تاريخه، فزنا بالدوري عدة مرات ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين والفريق ينمو ونصبح أفضل".

وأضاف "التتويج بالدوري ودوري الأبطال؟ الأحلام لا تكلفنا الأموال، جميعنا نحلم ونتمنى أن تتحقق أحلامنا".

وشدد "جريزمان ليس لاعبا مهما بالنسبة لأتليتكو مدريد فقط ولكن لأوروبا بالكامل وبالنسبة لي هو أحد أفضل خمسة لاعبين في أوروبا".

وأتم "أن نكون أحد فريقين من إسبانيا تأهلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى هو شيء مهم لأن التأهل صعب بسبب المعايير التي تطلب تقديم نتائج جيدة على مدار سنوات، لقد وقعنا في مجموعة صعبة ولكن أنا أفضل مواجهة الفرق القوية وستكون المباريات رائعة".

ويحتل أتليتكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ووقع أتليتكو مدريد في مجموعة تضم كلا من باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساونرز بكأس العالم للأندية.

أتليتكو مدريد إنريكي سيريزو
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