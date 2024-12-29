يامال الأكثر طلبا.. منافس برشلونة في الكأس يحدد لائحة بالقمصان التي يريد لاعبيه الحصول عليها

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن نادي بارباسترو عن قائمة القمصان التي يريد لاعبي الفريق الحصول عليها خلال مواجهة برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

بارباسترو هو نادي من الدرجة الرابعة الإسبانية.

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وأعد النادي باسم كل لاعب من الفريق وأمامه اسم اللاعب الذي يريد الحصول على قميصه خلال المباراة.

وكان لامين يامال هو أكثر من طلب لاعبي بارباسترو الحصول على قميصه بعد طلب 7 لاعبين ذلك.

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ويأتي بعد يامال بيدري ورافينيا بطلبين لكل منهما.

وسبق لبرشلونة مواهة بارباسترو أيضا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي وفاز النادي الكتالوني بنتيجة 3-2.

وكان برشلونة قد خرج من ربع نهائي كأس الملك بعد الخسارة من أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل بارباسترو المركز الـ 16 بالمجموعة الأولى بدوري الدرجة الرابعة وهو مركز مؤدي للهبوط إلى دوري الدرجة الخامسة.

برشلونة بارباسترو كأس ملك إسبانيا
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