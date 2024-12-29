مواعيد مباريات الأحد 29 ديسمبر - الزمالك ضد الاتحاد.. وليفربول يواجه وست هام

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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