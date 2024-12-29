مواعيد مباريات الأحد 29 ديسمبر - الزمالك ضد الاتحاد.. وليفربول يواجه وست هام

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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حرس الحدود × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي × مانشستر سيتي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إيفرتون × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كريستال بالاس × ساوثامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

توتنام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

وست هام × ليفربول.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × تورينو.. 1:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × روما.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × بنفيكا.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

دوري المحترفين المصري

المقاولون العرب × لافيينا.. 2:30 مساء.

منتخب السويس × طنطا.. 2:30 مساء

المنصورة × بروكسي.. 2:30 مساء.

الداخلية × القناة.. 2:30 مساء.

وي × كهرباء الإسماعيلية.. 2:30 مساء.

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مواعيد مباريات الأحد مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإنجليزي
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