مواعيد مباريات الأحد 29 ديسمبر - الزمالك ضد الاتحاد.. وليفربول يواجه وست هام
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
حرس الحدود × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الزمالك × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي × مانشستر سيتي.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
إيفرتون × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كريستال بالاس × ساوثامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
توتنام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
وست هام × ليفربول.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × تورينو.. 1:30 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
نابولي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
يوفنتوس × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × روما.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة × بنفيكا.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
دوري المحترفين المصري
المقاولون العرب × لافيينا.. 2:30 مساء.
منتخب السويس × طنطا.. 2:30 مساء
المنصورة × بروكسي.. 2:30 مساء.
الداخلية × القناة.. 2:30 مساء.
وي × كهرباء الإسماعيلية.. 2:30 مساء.
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