3 أهداف فقط.. فينيسيوس على موعد مع التاريخ في 2025

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 02:44

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

يستعد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لكتابة رقم تاريخي جديد مع النادي الملكي الإسباني.

ويسعى جونيور للوصول إلى هدفه رقم 100 بقميص ريال مدريد، مع اقتراب العام الجديد 2025.

وسجل البرازيلي 97 هدفا حتى الآن مع الميرينجي، أي أنه على بعد 3 أهداف من تحقيق هذا الرقم.

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ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بمواجهة فالنسيا في الدوري يوم 3 يناير، ثم ديبورتيفو مينيرا في كأس الملك يوم 6 يناير، بعدها يواجه ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 9 من الشهر ذاته.

وتوج فيني مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جلوب سوكر المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتفوق فينيسيوس جونيور على 17 لاعبا، بينهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورودري نجم مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية، والعديد من رفاق مدريد مثل داني كارباخال وتوني كروس وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

هذه القائمة الكبرى حضر منها 3 لاعبين فقط، وهم كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وبذلك يجمع فينيسيوس جونيور في الحفل بين جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم.

وبعد تتويجه بالجائزة قالت له مقدمة الحفل: "من يحتاج الكرة الذهبية بينما يشهد لك كريستيانو رونالدو"؟

وخسر فيني جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري نجم مانشستر سيتي، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج فينيسيوس ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتننتال والدوري الإسباني.

وأحرز الجناح البالغ من العمر 24 عاما 13 هدفا في 20 مباراة بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف أخرى.

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