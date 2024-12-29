المشرف على كهرباء طلخا: لهذا السبب نشكر إمام عاشور.. وشقيقاه معنا في النادي

كشف ناصر بسيوني المشرف على الكرة في كهرباء طلخا عن سبب نشر النادي لرسالة شكر موجهة إلى إمام عاشور ناشئ الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي.

وقال بسيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر إمام عاشور على دعمه المستمر لنادي كهرباء طلخا".

وأضاف "وفر لنا العديد من الأشياء ويتواصل معنا باستمرار وهذا ليس جديدا عليه".

وكشف "شقيقه حازم أصبح مدير الكرة لدينا، ومحمد شقيقه الآخر لاعب في فريقنا".

وواصل "قطاع الناشئين لدينا منجم ذهب، فقد أخرج طارق حامد وأحمد شعبان".

وأوضح "العديد من اللاعبين القدامى يدعموا الفريق ولكن بالأخص إمام عاشور. لقد جمعنا في العام الماضي داخل النادي وصافح اللاعبين ويهدينا الكرات والملابس الرياضية".

وسجل إمام عاشور في مباراة الأهلي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وشهدت المباراة سحق الأهلي لمنافسه بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما صنع عاشور هدف الأهلي الثاني أمام المصري، في المباراة التي شهدت فوز الأحمر 2-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسبق لعاشور تمثيل أندية غزل المحلة والزمالك وميتيلاند الدنماركي الذي انتقل منه إلى الأهلي.