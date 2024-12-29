رئيس إنبي يكشف حقيقة طلب الأهلي للتعاقد مع محمد حمدي.. وقطع إعارة زياد كمال

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن زيارته للاعبه محمد حمدي المعار في صفوف الزمالك عقب تعرضه للإصابة في مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "علاقتنا بمحمد حمدي أكبر من كرة القدم فنحن عائلة. حتى لو رحل عن النادي نهائيا وليس معارا سيظل ابن إنبي. لقد زرته وكأنه ابني وكان يجب أن أطمئن عليه وأن يراني ليعرف أننا ندعمه دائما".

وكشف "الأهلي لم يطلب ضم محمد حمدي والزمالك لم يطلب شراءه نهائيا ولا حتى مد الإعارة".

وعن عودة زياد كمال من إعارته للزمالك في يناير قال: "لم يحدث أي شيء بخصوص هذا الأمر ولم يتواصل معي أحد. هذا الكلام يصدر كل فترة انتقالات كما حدث في الصيف".

وأوضح "إلغاء الإعارة ليس ممكنا إلا بالتنسيق بين الطرفين، ولا يوجد في العقد ما يسمح بإلغاء الإعارة من طرف واحد".

وعن الموسم الحالي قال: "خطورة النسخة الحالية من الدوري موجهة للفرق المنافسة على اللقب. الفرق التي تريد البقاء مثل إنبي فرصها زادت بنسبة 33% لأن الهبوط صار لفريقين بدلا من 3".

وأخيرا عن التحكيم قال الشريعي: "الحكم يتخذ القرار في وقت قليل ولعبة متحركة وعدم التوفيق طبيعي. يحق للناس عدم تقبل هذه القرارات ولكني ضد نظرية المؤامرة. يجب تحديث تقنيات الفيديو والتدعيم بكل التكنولوجيا المتاحة. كذلك يجب بناء منظومة تحكيم محترفة وأن يتدرب الحكم صباحا مثل اللاعب".

وتعرض محمد حمدي لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس طلائع الجيش محمد شعبان، في الدقيقة 78 ليغادر ملعب المباراة.

وأصيب حمدي بشرخ في ضلعين وتجمع هوائي بين القفص الصدري والرئة نتيجة الاصطدام

وضم الزمالك محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك حمدي هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري، ومباراة بالكونفدرالية، ومباراتي السوبر المصري جميعهم كبديل.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.