وكيل محمد حمدي يكشف مستجدات حالته الصحية

كشف أحمد حمدي وكيل وشقيق محمد حمدي لاعب الزمالك المعار من إنبي عن مستجدات حالته الصحية.

وقال حمدي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "حالته أفضل وهو في المنزل ويمارس حياته الطبيعية ولكن بحذر بسبب مسألة تجمع الهواء على الرئة".

وأضاف "الكل شاهد إصراره ورجولته وما حدث له ليس سهلا على أي لاعب".

وأوضح "لا نعرف موعد عودته فهناك أشعة أخرى سيجريها ثم يقرر محمد أسامة طبيب الزمالك هذا الأمر".

وتابع "أشكر أيمن الشريعي رئيس إنبي الإنسان الراقي الذي لم يتركنا سواء بالتواجد أو بالاتصالات الهاتفية".

واختتم "شرخ الضلوع ليس مشكلة بقدر مسألة تجمع الهواء على الرئة، ومن الممكن أن يعود للتدريبات بعد الأشعة".

وتعرض حمدي لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس طلائع الجيش محمد شعبان، في الدقيقة 78 ليغادر ملعب المباراة.

وأصيب حمدي بشرخ في ضلعين وتجمع هوائي بين القفص الصدري والرئة نتيجة الاصطدام

وضم الزمالك محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك حمدي هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري، ومباراة بالكونفدرالية، ومباراتي السوبر المصري جميعهم كبديل.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري متصدر الترتيب.