جمال علام يكشف حقيقة وعده للزمالك بإبعاد عامر حسين وبيريرا.. وسبب إقالة لجنة فاروق

أبدى جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق رأيه في فترتي إدارة مارك كلاتنبرج وفيتور بيريرا للجنة الحكام، وسبب إقالة اللجنة برئاسة محمد فاروق في بداية الموسم الحالي.

وقال علام في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم تكن لدينا مشكلة في تكرار سفر كلاتنبرج، وعمله مع جهة أخرى لم يكن أمرا معروفا لاتحاد الكرة. لقد قدم عملا جيدا وكذلك فيتور بيريرا".

وكشف "الزمالك لم يحصل من اتحاد الكرة على وعد بإبعاد عامر حسين عن إدارة المسابقات أو برحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام خلال أزمته. حسين كان مع رابطة الأندية وبيريرا رحل بنهاية عقده وأكمله إلى اليوم الأخير".

وعن حقيقة وعده لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي مؤخرا قال: "في الاجتماع سألت رؤساء الأندية واتفقنا على إرجاء الأمر لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

أما عن إقالة لجنة الحكام أوضح "الخلافات زادت بين محمد فاروق وإبراهيم نور الدين. فاروق أصر على العمل منفردا بينما قدم نور الدين عملا جيدا، وحين ظهر تسريب التسجيل الصوتي كانت "جابت آخرها".

وعن عدم استفادته من منصبه بتعيين أبنائه قال ضاحكا: "كنت أتمنى. لا يمكن توريث المناصب في اتحاد الكرة. أبنائي يعتمدون على أنفسهم وكل منهم في طريقه".

وكشف "أحمد مجاهد ليس بعيدا عن هاني أبو ريدة حتى وإن لم يكن له منصب في الاتحاد. هو عزيز عليَّ على المستوى الشخصي ولكن حدثت بعض الأمور حين انتشر الحديث عن أنه يريد رئاسة الاتحاد، وفي النهاية ترشح أبو ريدة منعه من منافسته".

وتابع "لم تحدث بيني وبين محمود الخطيب أي أزمات، وهو إن اختلف مع أحد يختلف برقي. ولم يتصل بي وقت أزمة الخطاب".

وواصل "لدي علاقة شخصية قوية مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة. في لحظة من اللحظات أخذته الجلالة ولكن في النهاية عاد لأخيه الكبير".