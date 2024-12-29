جمال علام: هذه حقيقة إخفاء الخطاب وقرارات الانضباط.. ولن أنكر إني زملكاوي ولكن

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 01:59

كتب : FilGoal

جمال علام - رئيس اتحاد الكرة المصري

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق حقيقة تأخر إعلان قرارات لجنة الانضباط في أحداث الموسم الماضي وإخفاء خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد بلد استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، والعديد من القضايا الجدلية الأخرى في فترة إدارته.

وقال علام في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الإخفاق ينسب للاتحاد والفوز ينسب للاعبين والجهاز الفني، بينما حققنا عدة نجاحات منها طفرة كبيرة في عقود الملابس".

وعن عدم إعلان الاتحاد لقرارات لجنة الانضباط قال: "مجلس الإدارة ليس مختصا بإعلان قرارات اللجنة ولا علاقة لنا بذلك. أرى العقوبات عادية للغاية ولو كان الأمر لدى لجنة المسابقات لصدرت العقوبات في وقتها مباشرة".

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وأضاف "إيقاف جوزيه جوميز على مدرب الزمالك لمدة مباراتين ولا أعرف لماذا لم يتم إسناد الأمر لإدارة المسابقات التي تنص لائحتها على إيقافه لـ 8 مباريات".

أما عن إخفاء خطاب كاف في نهائي دوري أبطال 2022 قال: "هذا جدل استمر لـ 3 سنوات. بدأ عملنا في 6 يناير وسافرنا مباشرة للكاميرون بسبب كأس أمم إفريقيا ولم يُعرض علينا أي خطابات. أتانا خطاب من بيراميدز يطلب فيه تنظيم نهائي الكونفدرالية يوم 8 فبراير، ولكن الموعد النهائي كان 28 يناير وانقضى بالفعل"

وتابع "الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص هذا الأمر وكذلك الزمالك لأن المتأهلين للنهائي لم يكونوا معروفين بعد ولم يتم إخفاء أي خطابات. وحضرت نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب مع الأهلي وكان الوضع وكأننا نلعب في مصر".

وواصل "لو عاد بي الزمن كنت سأسعى لتنظيم هذا النهائي في مصر لأنك يجب أن تضع احتمالا مسبقا بتأهل الأهلي أو الزمالك للنهائي".

وكشف "ليس لدي مشكلة في الاعتذار لجماهير الأهلي لأني واحد منهم كمصري مثلهم، وكذلك الزمالك وأي نادٍ مصري آخر يشارك على الساحة الإفريقية. لن أنكر أني زملكاوي وربما لن تصدق ولكني أحب كل لاعب مصري وهذه ميولي الحقيقية في الاتحاد".

أما عن تسببه برحيل كارلوس كيروش مدرب المنتخب الأسبق "فعلنا كل شيء لأجل كيروش. حين أراد الرحيل بعد كأس الأمم ذهبت إليه في وقت السحور في شهر رمضان. قال لدي ظروف شخصية ووالدي مريض. أظهرت له تمسكنا وقلت له إننا لن نتعاقد مع مدرب آخر ففطلب مهلة للتشاور مع عائلته".

وأوضح "كيروش تم تصدير انطباعات خاطئة له منها إننا قادمون لإقالته ومنها إننا سربنا عقده".

وأكمل "قال لي إنه سيرد يوم الاثنين وكان لدينا اجتماع في مجلس الإدارة يوم الأحد فطالبته بتسريع الرد، وبالفعل قال إنه لن يتمكن من الاستمرار، فأبلغت بقية أعضاء المجلس وقلت إننا يجب أن نتصرف سريعا لإيجاد الحل".

وواصل "الزمالك ليس ملزما بسداد غرامة مدربه السابق جوزيه جوميز. سيتم خصمها من مستحقاته وإن لم يكن له مستحقات كنا سنخطره بالغرامة".

وعمن أشار على الاتحاد ببيان الذبح لأجل المنتخب قال: "هذا خبر يخص المنتخب وهي عادة قديمة. المنتخب يفعل ذلك من أمواله ومستحقاته واتحاد الكرة لا يتحمل تكلفة الذبيحة".

أما عن اتهام رمضان صبحي بتعاطي المنشطات قال: "لم نتهم رمضان صبحي بتعاطي المنشطات ولم أذكر اسمه حتى. هذه مسألة داخلية تخص صحة العينة من عدمها، وأتمنى براءته نهائيا".

وتابع "تعرضنا لإرهاب في مباراة تصفيات كأس العالم أمام السنغال بسبب الأجواء الجماهيرية والليزر وتأخير نزول الفريق وكتبنا كل ذلك في التقرير واتخذنا الإجراءات القانونية".

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