وجد الحل.. سبورت: صندوق قطري ينقذ برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 00:58

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

وجد نادي برشلونة الحل لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور ثنائي الفريق قبل يناير المقبل.

وحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع صندوق قطري لبيع مقاعد كبار الزوار في ملعبه كامب نو مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن الأمر يتوقف على توقيع لابورتا على الاتفاقية.

أخبار متعلقة:
المحكمة ترفض قيد برشلونة لـ أولمو وفيكتور في يناير 2025 سبورت: برشلونة أتم الاتفاق مع جوناثان تاه الرياضية: التعاون السعودي يفاوض مهاجم برشلونة السابق بينهم صلاح.. موندو ديبورتيفو: برشلونة وضع قائمة من 6 لاعبين لضمهم مجانا

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا سيوقع على الاتفاقية يوم الاثنين المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن عقب حصول برشلونة على هذه الأموال سيتمكن من تسجيل أولمو وباو فيكتور مباشرة.

وتلقى برشلونة في وقت سابق ضربة موجعة برفض المحكمة لقرار قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من موسم 2024-25 لـ الدوري الإسباني.

ورفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة استئناف النادي بشأن تسجيل اللاعبين. وهو ما يعني أن أولمو وفيكتور لن يشاركا مع برشلونة بدءا من الأول من يناير 2025.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على تسجيل الثنائي في النصف الأول من الموسم باستخدام تصريح مؤقت لحين حصول برشلونة على مصادر دخل جديدة قبل يناير وهو ما لم يحدث.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فأن برشلونة قدّم استئنافا جديدا إلى المحكمة الابتدائية والتي سيتم الاستماع إليها في 30 ديسمبر الجاري أي قبل يوم واحد من الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وفي بيان رحبت فيه بحكم يوم الجمعة، قالت رابطة الدوري الإسباني إن النتيجة تستند إلى "قواعد التوازن المالي المعمول بها في الرابطة والتي تنفذ الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون".

وشددت الرابطة على أهمية "تطبيق القواعد بنفس الطريقة على جميع الأندية وبالتالي تجنب تغيير الشروط المتساوية لقواعد المنافسة بشكل خطير".

ورغم أن برشلونة أعلن عن عقدا قياسيا مع شركة نايكي لكنه لم يكن كافيا لتسجيل اللاعبين.

وانضم أولمو في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو من لايبزج الألماني لبرشلونة وشارك في 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

فيما سجل باو فيكتور هدفين خلال 17 ظهور بقميص البلاوجرانا.

وكان برشلونة يعاني من أجل تسجيل لاعبيه في الصيف الماضي أيضا لكنه استفاد من وجود لاعبين مصابين لفترة طويلة من الموسم.

فبعد إصابة الثنائي رونالدو أراوخو وأندرياس كريستنسين لمدة طويلة ثم مارك أندري تير شتيجن فأصبح لبرشلونة الفرصة لقيد لاعبين أخرين.

وتنص قواعد الدوري الإسباني على تخصيص 80% من راتب هذا اللاعب في ميزانية النادي لتسجيل لاعب آخر.

برشلونة داني أولمو الدوري الإسباني باو فيكتور
نرشح لكم
وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لامين يامال: هذه خطتي في 2025.. وسأعود أفضل من أي وقت مضى كارباخال: خوسيلو ينتظرني في الغرافة.. ولن ألعب في أوروبا إلا لـ ريال مدريد آس: لتأمينه من مغريات السعودية.. ريال مدريد سيعمل على تمديد عقد فينيسيوس فينيسيوس: أنا الأفضل طالما أن كريستيانو قال ذلك رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية.. وجوائز جلوب سوكر أكثر نزاهة جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر – ليس له مثيل.. لامين يامال أفضل لاعب صاعد في العالم
أخر الأخبار
وجد الحل.. سبورت: صندوق قطري ينقذ برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور 39 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مستجدات الحالة الصحية لـ عمر الفولي 44 دقيقة | كرة يد
السويحلي الليبي يكشف كواليس المفاوضات مع كهربا 53 دقيقة | الدوري المصري
توقفت سلسلة الانتصارات.. أتالانتا يتعادل في الوقت القاتل ضد لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
الأولى للأبيض منذ لقاء الأزمة ضد المصري.. الغندور حكما لـ الزمالك والاتحاد ساعة | الدوري المصري
وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الوداد ينهي 2024 بالسقوط في فخ الخسارة برباعية أمام المغرب الفاسي 2 ساعة | الوطن العربي
رئيس الإسماعيلي: ندرس التوجه لـ فيفا لفك القيد.. ورابطة الأندية فاقدة الشرعية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي