كرة يد - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مستجدات الحالة الصحية لـ عمر الفولي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 00:52

كتب : إبراهيم رمضان

عمر الفولي - يد الزمالك

كشف مصدر من فريق كرة اليد لـ الزمالك مستجدات الحالة الصحية لـ عمر الفولي لاعب الفريق.

ونُقل اللاعب منذ أيام للمستشفى بعد تعرضه لنزلة برد.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عمر الفولي لاعب فريق اليد أصيب منذ أيام بنزلة برد شديدة تعرض على إثرها لمضاعفات من بينها ضيق تنفس ونُقل للمستشفى وتم حجزه لمدة 48 ساعة للاطمئنان عليه".

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وأضاف "اللاعب خرج السبت من المستشفى وحصل على راحة تامة لمدة أسبوعين لحين التعافي تماما".

وانضم الفولي من العربي القطري لـ الزمالك في يناير 2024 لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وبدأ عمر الفولي لاعب منتخب مصر للشباب مسيرته مع كرة اليد في نادي الزمالك ثم خاض تجربة احترافية في قطر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول المرحلة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتقام المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق وهم الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور.

وتفتتح مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة 7 فبراير بينما تختتم المنافسات لتحديد البطل يوم 8 أبريل.

وتقام المرحلة الثانية بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية.

وجاءت ترتيب فرق الدوري قبل المرحلة الثانية كالآتي:

1- الزمالك 7 نقاط

2- الأهلي 6 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط

4- طلائع الجيش 4 نقاط

5- سبورتنج 3 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- هيليوبوليس 1 نقطة

8- الزهور 0 نقطة

وتقام جميع المباريات بنظام حسم النتيجة (فائز / خاسر) وعليه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء للرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

وبعد إنتهاء المرحلة الثانية يتم ترتيب الفرق وفي حالة تعادل فريقين أو أكثر في إجمالي عدد النقاط لجميع المراكز يتم الرجوع لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما / بينهم خلال مباريات المرحلة الثانية ويتم إعلان بطل الدوري.

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