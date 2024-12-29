السويحلي الليبي يكشف كواليس المفاوضات مع كهربا

كشف وليد الترهوني المدير الرياضي لـ السويحلي الليبي كواليس المفاوضات لضم محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال المدير الرياضي لـ السويحلي الليبي عبر أم بي سي مصر 2: "تواصلنا مع وكيل محمود كهربا لضم اللاعب، لكن لم نتواصل رسميا مع إدارة الأهلي حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يرحب ولم يرفض فكرة الانتقال ولدينا الإمكانيات لاستقبال النجوم الكبار، التواصل كان مع وكيله وليس كهربا شخصيا".

وتابع "سنتواصل مع الأهلي في الأيام المقبلة لضم اللاعب".

وأتم "تفاوضنا من قبل مع عمرو السولية في الصيف لكن لم يتم التعاقد، والآن نركز على ضم مهاجم وجناح بعدما ضممنا لاعب وسط ولا توجد مفاوضات حالية معه".

كواليس تفاوض السويحلي الليبي مع محمود كهربا يوضحها المدير الرياضي للنادي الليبي شاهدوا #الكورة_مع_فايق على #MBCMASR2 من الجمعة إلى الثلاثاء 11م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/Fak7jYtDIU pic.twitter.com/KSQtl3WU0g — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) December 28, 2024

وكشف في وقت سابق مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك نظرا للضغوط التي يمر بها اللاعب وتجعله يفضل الرحيل معارا على أن يعود لاحقا".

وسبق أن خرج كهربا معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأهلي.

وإجمالا خاض كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.