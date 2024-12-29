السويحلي الليبي يكشف كواليس المفاوضات مع كهربا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - كهربا

كشف وليد الترهوني المدير الرياضي لـ السويحلي الليبي كواليس المفاوضات لضم محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال المدير الرياضي لـ السويحلي الليبي عبر أم بي سي مصر 2: "تواصلنا مع وكيل محمود كهربا لضم اللاعب، لكن لم نتواصل رسميا مع إدارة الأهلي حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يرحب ولم يرفض فكرة الانتقال ولدينا الإمكانيات لاستقبال النجوم الكبار، التواصل كان مع وكيله وليس كهربا شخصيا".

أخبار متعلقة:
السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كهربا والسولية ظروف عائلية.. مدير السويحلي يكشف سبب فسخ عقد محمود علاء محمود علاء يوضح لـ في الجول سبب فسخ عقده مع السويحلي خبر في الجول - محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلي الليبي

وتابع "سنتواصل مع الأهلي في الأيام المقبلة لضم اللاعب".

وأتم "تفاوضنا من قبل مع عمرو السولية في الصيف لكن لم يتم التعاقد، والآن نركز على ضم مهاجم وجناح بعدما ضممنا لاعب وسط ولا توجد مفاوضات حالية معه".

وكشف في وقت سابق مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك نظرا للضغوط التي يمر بها اللاعب وتجعله يفضل الرحيل معارا على أن يعود لاحقا".

وسبق أن خرج كهربا معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأهلي.

وإجمالا خاض كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

كهربا السويحلي الليبي عمرو السولية الأهلي
نرشح لكم
المشرف على كهرباء طلخا: لهذا السبب نشكر إمام عاشور.. وشقيقاه معنا في النادي "الطريقة الحدرافية".. سر احتفال يحيى عطية الله بهدفه الأول مع الأهلي رئيس إنبي يكشف حقيقة طلب الأهلي للتعاقد مع محمد حمدي.. وقطع إعارة زياد كمال وكيل محمد حمدي يكشف مستجدات حالته الصحية جمال علام يكشف حقيقة وعده للزمالك بإبعاد عامر حسين وبيريرا.. وسبب إقالة لجنة فاروق جمال علام: هذه حقيقة إخفاء الخطاب وقرارات الانضباط.. ولن أنكر إني زملكاوي ولكن الأولى للأبيض منذ لقاء الأزمة ضد المصري.. الغندور حكما لـ الزمالك والاتحاد رئيس الإسماعيلي: ندرس التوجه لـ فيفا لفك القيد.. ورابطة الأندية فاقدة الشرعية
أخر الأخبار
المشرف على كهرباء طلخا: لهذا السبب نشكر إمام عاشور.. وشقيقاه معنا في النادي دقيقة | الدوري المصري
"الطريقة الحدرافية".. سر احتفال يحيى عطية الله بهدفه الأول مع الأهلي 9 دقيقة | الدوري المصري
رئيس إنبي يكشف حقيقة طلب الأهلي للتعاقد مع محمد حمدي.. وقطع إعارة زياد كمال 27 دقيقة | الدوري المصري
وكيل محمد حمدي يكشف مستجدات حالته الصحية 31 دقيقة | الدوري المصري
جمال علام يكشف حقيقة وعده للزمالك بإبعاد عامر حسين وبيريرا.. وسبب إقالة لجنة فاروق 41 دقيقة | الدوري المصري
جمال علام: هذه حقيقة إخفاء الخطاب وقرارات الانضباط.. ولن أنكر إني زملكاوي ولكن 42 دقيقة | الدوري المصري
وجد الحل.. سبورت: صندوق قطري ينقذ برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مستجدات الحالة الصحية لـ عمر الفولي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي