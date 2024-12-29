توقفت سلسلة الانتصارات.. أتالانتا يتعادل في الوقت القاتل ضد لاتسيو

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

فياسيو ديلي باشيرو - لاتسيو - أتالانتا

استعاد أتالانتا الصدارة بعد التعادل مع لاتسيو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيسايو ديلي باشيرو للاتسيو، بينما أحرز ماركو بريشانيني هدف أتالانتا.

وتوقفت سلسلة انتصارات أتالانتا في الدوري الإيطالي والتي بلغت 11 فوزا متتاليا.

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وبتسجيل ديلي باشيرو وصل لهدفه الرابع وأصبح سادس لاعب للنسور يسجل أكثر من 3 أهداف في الموسم الحالي، فقط أرسنال ومانشستر يونايتد حققا رقم أفضل بتسجيل 7 لاعبين أكثر من 4 أهداف لكل منهما.

وافتتح ديلي باشيرو التسجيل في الدقيقة 27 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل أتالانتا في الوقت القاتل عن طريق بريشانيني في الدقيقة 88 من صناعة أديمولا لوكمان بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأنقذ بريشانيني أتالانتا من فقدان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر على كالياري بثلاثة أهداف دون رد.

واستعاد أتالانتا الصدارة بوصول نقاطه إلى 41 نقطة من 18 مباراة.

ويليه إنتر بـ40 نقطة من 17 مباراة إذ تم تأجيل لقاء فيورنتينا لوقت لاحق.

بينما ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 35 نقطة في المركز الرابع.

أتالانتا لاتسيو الدوري الإيطالي
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