وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

يرى البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال لامين يامال لاعب برشلونة أنه ضحية بسبب سنه الصغير في عدم الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال مينديش للصحفيين: "لامين كان أفضل لاعب في العالم عام 2024، لكن الناس لم يصوتوا له لأنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط".

وأضاف "لم يصوتوا للامين لأنهم يعتقدون أنه سيكون لديه المزيد من الوقت للفوز بالجائزة".

وأتم "لامين ضحية بسبب سنه الصغير، لأنه كان الأفضل بالفعل".

وحصل لامال على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم المقدمة من جلوب سوكر.

ونافس يامال كل من:

أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد