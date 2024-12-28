وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

يرى البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال لامين يامال لاعب برشلونة أنه ضحية بسبب سنه الصغير في عدم الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال مينديش للصحفيين: "لامين كان أفضل لاعب في العالم عام 2024، لكن الناس لم يصوتوا له لأنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط".

وأضاف "لم يصوتوا للامين لأنهم يعتقدون أنه سيكون لديه المزيد من الوقت للفوز بالجائزة".

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وأتم "لامين ضحية بسبب سنه الصغير، لأنه كان الأفضل بالفعل".

وحصل لامال على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم المقدمة من جلوب سوكر.

ونافس يامال كل من:

أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد

أردا جولر لاعب ريال مدريد

كينان يلديز لاعب يوفنتوس

كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

وقدم يامال عاما رائعا إذ حصل على بطولة يورو 2024 منتخب إسبانيا.

وحصد يامال أيضا جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة يورو النسخة الأخيرة.

وصنع يامال الهدف الأول الذي سجله نيكو ويليامز في فوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في نهائي البطولة.

وعلى الجانب الآخر يلعب يامال المباراة في سن الـ17 ويوما واحدا فقط، وبالتالي كسر رقم بيليه في المشاركة في نهائي بطولة كبرى، ليكون الأصغر في التاريخ.

مشاركته مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 ضد كرواتيا كان الأصغر في تاريخ البطولة.

وصنع هدفا ضد كرواتيا ليكون أصغر لاعب يصنع هدفا في تاريخ البطولة.

ويعتبر لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في دور نصف النهائي وذلك ضد فرنسا.

وبهدفه أصبح أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي للبطولة الأوروبية.

ورغم عدم فوزه بأي بطولة مع برشلونة في الموسم الماضي، إلا أنه يعتبر اللاعب الأهم للفريق حتى الآن.

برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال جورج مينديش
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