الوداد ينهي 2024 بالسقوط في فخ الخسارة برباعية أمام المغرب الفاسي

سقط الوداد في فخ خسارة ثقيلة على ملعبه بنتيجة 4-1 أمام المغرب الفاسي في الدوري المغربي.

وواصل الوداد نتائجه السلبية مؤخرا بتحقيق تعادلين وخسارة في الدوري المغربي في آخر 3 جولات.

وتعد تلك ثاني هزيمة للوداد على ملعبه هذا الموسم بعدما سقط ضد نهضة بركان في الجولة 8 بنتيجة 0-1.

وارتقى المغرب الفاسي بتلك النتيجة للمركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط عن نهضة بركان المتصدر.

فيما تراجع الوداد للمركز السادس بعدما توقف رصيده عند 24 نقطة.

وصف المباراة

بدأت معاناة الوداد في اللقاء مبكرا بطرد إسماعيل بنكتيب في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

ورغم ذلك تقدم الفريق أمام أنصاره بهدف محمد رايحي في الدقيقة 21.

وانقلبت الأوضاع بدءا من الدقيقة 39 بهدف كابيلو سيكانينج الذي أدرك التعادل للضيوف.

وفي الشوط الثاني وخلال آخر 15 دقيقة استقبلت شباك الوداد 3 أهداف عن طريق محمد البدوي في الدقيقتين 76 و90 وحميد أحداد في الدقيقة 82.

وبفضل هدفي البدوي أصبح في المركز الثالث بترتيب هدفي الدوري المغربي برصيد 5 أهداف.

وسيلتقي الوداد مع المغرب التطواني في الجولة 17 من المسابقة يوم 4 يناير من العام الجديد 2025.

وبذلك أنهى الوداد عام 2024 على وقع سقوط مدوٍ بعد عام مر فيه بالكثير من التقلبات أبرزها غيابه عن المسابقات الإفريقية لأول مرة منذ سنوات.