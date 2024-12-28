لا طارق مصطفى.. تقرير: الرجاء المغربي يستقر على مدرب الفريق الجديد

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

ميجيل جاموندي مدرب الوداد الجديد

استقر نادي الرجاء المغربي على تعيين الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو سابينتو.

وكشف موقع "البطولة" المغربي أن الرجاء اتفق مع المدرب الأرجنتيني على تدريب الفريق ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينه في الساعات المقبلة.

وسبق وقاد جاموندي عدة فرق في المغرب أبرزها الوداد وحسنية أغادير والمغرب الفاسي.

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ويحتل الرجاء المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

ورحل سابينتو عن تدريب الرجاء بعد شهرين فقط من توليه المهمة بسبب تراجع النتائج.

وقاد سابينتو الرجاء خلال 10 مباريات خسر 3 وتعادل في 6 مباريات وحقق فوزا وحيدا.

وكان طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب الرجاء، قبل أن يستقر النادي المغربي على المدرب الأرجنتيني.

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