خبر في الجول – غياب زياد كمال عن مواجهة الزمالك ضد الاتحاد للإصابة

تعرض زياد كمال لاعب الزمالك لإصابة في الظهر قبل مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زياد كمال يشعر بألم في الظهر وسيغيب عن لقاء الاتحاد.

وشارك لاعب الوسط في 8 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 178 دقيقة في مجمل مباريات الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويقضي كمال الموسم الثاني من إعارته لصفوف الأبيض قادما من إنبي.

ولعب الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس مباراتين ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وتعادل الزمالك بهدف لكل فريق ضد سيراميكا كليوباترا، وانتهت المباراة الأخرى ضد طلائع الجيش بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري.

بينما يأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.