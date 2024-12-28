كرة سلة – سيدات الأهلي يحققن الفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي المرتبط

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

فريق الأهلي لكرة السلة سيدات

فاز فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي على سبورتنج بنتيجة 91-61 في ذهاب نهائي الدوري المصري المرتبط للسيدات.

وتفوق فريق الأهلي للسيدات على سبورتنج، وأيضا فريق الناشئين تحت 16 سنة الذي فاز على سبورتنج أيضا بنتيجة 73-62.

وتقام مباريات النهائي على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

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ويلعب الأهلي وسبورتنج مباراتي العودة للنهائي بين الكبار والناشئين يوم الإثنين المقبل.

وتوج فريق سبورتنج بلقب الدوري المرتبط للسيدات في الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

وكان الأهلي فاز بلقب الدوري المرتبط للرجال بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

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