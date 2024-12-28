كرة سلة - حالة تمنع الجماهير لعام كامل.. في الجول يكشف لائحة دوري السوبر
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 21:57
كتب : هاني العوضي
أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة المسابقات للأندية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري السوبر.
وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "أرسلنا لائحة المسابقات لكل الأندية مع بداية الموسم، وأعدنا إرسالها اليوم قبل انطلاق دوري السوبر، بالإضافة إلى لائحة تنظيم الجماهير".
وينطلق دوري السوبر لكرة السلة يوم 1 يناير 2025.
وإليكم نص اللائحة التنظيمية فيما يخص الجماهير والسلامة:
اشتراطات الأندية المنظمة:
1- توفير سيارة إسعاف أثناء إقامة المباريات
2- مسؤولية النادي صاحب الأرض عن تأمين المباراة واتباع التعليمات.
شروط دخول المباريات:
1- السماح بدخول الجماهير في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية التي تستوجب الالتزام بالشروط التالية: التعاقد مع شركة أمن معتمدة وموافقة الجهات الأمنية عليها - التعاقد مع شركة تذكرتي - تحديد العدد المسموح به وفقا لما تفرره الجهات الأمنية.
2- السماح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والحكام بدخول جميع المباريات بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.
3- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.
4- منع حمل أي لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو تحرض على العنف.
5- التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.
6- حكام المباراة والمراقب هما المسؤولان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.
الجزاءات الموقعة في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية:
1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزا.
2- توقيع غرامة مالية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعهدد توصي به لجنة المسابقات.
4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد توصي به لجنة المسابقات.
جزاءات خروج الجماهير عن السلوك الرياضي:
1- تحذير المدير الفني للفريق.
2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.
3- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.
4- في حالة عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة واعتبار الفريق صاحب الجماهير الخارجة خاسرا.
5- توقيع غرامة بين 20 ألف و100 ألف جنيه على لانادي وفقا لقرار مجلس الإدارة.
6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات من خلال شركة تذكرتي لمدة من 3 أشهر إلى سنة.
7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية لجنة المسابقات.
8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات.
9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ أحد أو كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8.