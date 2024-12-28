كرة سلة - حالة تمنع الجماهير لعام كامل.. في الجول يكشف لائحة دوري السوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة المسابقات للأندية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري السوبر.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "أرسلنا لائحة المسابقات لكل الأندية مع بداية الموسم، وأعدنا إرسالها اليوم قبل انطلاق دوري السوبر، بالإضافة إلى لائحة تنظيم الجماهير".

وينطلق دوري السوبر لكرة السلة يوم 1 يناير 2025.

وإليكم نص اللائحة التنظيمية فيما يخص الجماهير والسلامة:

اشتراطات الأندية المنظمة:

1- توفير سيارة إسعاف أثناء إقامة المباريات

2- مسؤولية النادي صاحب الأرض عن تأمين المباراة واتباع التعليمات.

شروط دخول المباريات:

1- السماح بدخول الجماهير في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية التي تستوجب الالتزام بالشروط التالية: التعاقد مع شركة أمن معتمدة وموافقة الجهات الأمنية عليها - التعاقد مع شركة تذكرتي - تحديد العدد المسموح به وفقا لما تفرره الجهات الأمنية.

2- السماح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والحكام بدخول جميع المباريات بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

3- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

4- منع حمل أي لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو تحرض على العنف.

5- التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.

6- حكام المباراة والمراقب هما المسؤولان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.

الجزاءات الموقعة في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية:

1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزا.

2- توقيع غرامة مالية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعهدد توصي به لجنة المسابقات.

4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد توصي به لجنة المسابقات.

جزاءات خروج الجماهير عن السلوك الرياضي:

1- تحذير المدير الفني للفريق.

2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.

3- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.

4- في حالة عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة واعتبار الفريق صاحب الجماهير الخارجة خاسرا.

5- توقيع غرامة بين 20 ألف و100 ألف جنيه على لانادي وفقا لقرار مجلس الإدارة.

6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات من خلال شركة تذكرتي لمدة من 3 أشهر إلى سنة.

7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية لجنة المسابقات.

8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات.

9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ أحد أو كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8.