كرة سلة - حالة تمنع الجماهير لعام كامل.. في الجول يكشف لائحة دوري السوبر

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 21:57

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - كأس السوبر المصري

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة المسابقات للأندية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري السوبر.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "أرسلنا لائحة المسابقات لكل الأندية مع بداية الموسم، وأعدنا إرسالها اليوم قبل انطلاق دوري السوبر، بالإضافة إلى لائحة تنظيم الجماهير".

وينطلق دوري السوبر لكرة السلة يوم 1 يناير 2025.

وإليكم نص اللائحة التنظيمية فيما يخص الجماهير والسلامة:

اشتراطات الأندية المنظمة:

1- توفير سيارة إسعاف أثناء إقامة المباريات

2- مسؤولية النادي صاحب الأرض عن تأمين المباراة واتباع التعليمات.

شروط دخول المباريات:

1- السماح بدخول الجماهير في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية التي تستوجب الالتزام بالشروط التالية: التعاقد مع شركة أمن معتمدة وموافقة الجهات الأمنية عليها - التعاقد مع شركة تذكرتي - تحديد العدد المسموح به وفقا لما تفرره الجهات الأمنية.

2- السماح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والحكام بدخول جميع المباريات بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

3- السماح بدخول 25 فردا لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

4- منع حمل أي لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو تحرض على العنف.

5- التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.

6- حكام المباراة والمراقب هما المسؤولان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.

الجزاءات الموقعة في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية:

1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزا.

2- توقيع غرامة مالية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعهدد توصي به لجنة المسابقات.

4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد توصي به لجنة المسابقات.

جزاءات خروج الجماهير عن السلوك الرياضي:

1- تحذير المدير الفني للفريق.

2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.

3- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.

4- في حالة عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة واعتبار الفريق صاحب الجماهير الخارجة خاسرا.

5- توقيع غرامة بين 20 ألف و100 ألف جنيه على لانادي وفقا لقرار مجلس الإدارة.

6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات من خلال شركة تذكرتي لمدة من 3 أشهر إلى سنة.

7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية لجنة المسابقات.

8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات.

9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ أحد أو كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8.

اتحاد السلة دوري السوبر
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