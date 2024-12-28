الكاس: مدرب بوتافوجو يقترب من تدريب تريزيجيه في الريان القطري

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

يقترب البرتغالي أرتور جورج من تدريب الريان القطري الذي يرتدي محمود حسن "تريزيجيه" قميصه.

ويلعب الدولي المصري معارا لصفوف الريان من طرابزون سبور التركي في الموسم الجاري.

ووفقا لقناة "الكاس" القطرية وصل المدير الفني لبوتافوجو البرازيلي إلى مدينة الدوحة تمهيدا لتوقيع العقود وتدريب الفريق المُلقب بـ "الرهيب".

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وكشفت شبكة "ESPN" أن البرتغالي سيدفع مليوني يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع بوتافوجو لتدريب الريان.

وأشار التقرير أن البرتغالي لم يتصل بمسؤولي النادي البرازيلي لإبلاغهم بقرار رحيله بل وكيله هو تواصل معهم.

وقاد جورج فريق بوتافوجو في أبريل الماضي ومنذ ذلك الحين دربهم في 55 مباراة فاز في 31 منها وتوج بلقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وسيحل البرتغالي خلفا ليونس علي في قيادة الفريق فنيا.

ويحتل الريان المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 11 مباراة في ترتيب دوري نجوم قطر.

تريزيجيه البالغ 31 عاما خاض 14 مباراة بقميص الرهيب سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2.

الريان الدوري القطري بوتافوجو أرتور جورج
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