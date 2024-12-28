كأس الخليج - رينار: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى.. والوصول للمربع الذهبي ليس مرضيا

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية

أوضح هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية أن تصريحات يونس محمود قبل لقاء العراق جعلت فريقه أقوى.

وانتصر منتخب السعودية على العراق بنتيجة 3-1 وتأهل لنصف نهائي كأس الخليج 2024.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "منذ البداية هدفنا كان الوصول إلى نصف النهائي وحققناه".

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وأكمل "لست راضيا عن المستوى إلى الآن، والانتصار في مباراة لا يشكل فارقا، الوصول إلى نصف النهائي ليس مرضيا للجمهور السعودي، نريد خوض النهائي"

وأضاف "تصريح يونس محمود؟ التصريحات التي سبقت المباراة جعلتنا أقوى، والتوترات في كرة القدم واردة، وتركيزي انصب على اللاعبين داخل الملعب".

وأتم "بعد نهاية اللقاء ذهبت إلى الجهاز الفني للمنتخب العراقي ووجهت التحية لأفراده".

وكان يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قد ضحك بسخرية عند سؤاله بشأن قدرة السعودية على التتويج بالبطولة.

ورفض محمود الاعتذار بداعي أنه لم يسخر من أحد ولا يوجد شخص من شأنه أن يمنعه من الضحك.

وتأهل منتخب السعودية لدور نصف النهائي بالفوز على العراق وحرمه من التأهل.

وتأهل منتخب السعودية متصدرا بـ6 نقاط بالتساوي مع البحرين الوصيف.

وأتى منتخب اليمن في المركز الثالث بالتساوي مع العراق المتذيل بـ3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودي منافسه الكويت في نصف النهائي، بينما يلاقي منتخب البحرين خصمه عمان.

هيرفي رينار كأس الخليج السعودية
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