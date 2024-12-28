كأس الخليج - رينار: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى.. والوصول للمربع الذهبي ليس مرضيا

أوضح هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية أن تصريحات يونس محمود قبل لقاء العراق جعلت فريقه أقوى.

وانتصر منتخب السعودية على العراق بنتيجة 3-1 وتأهل لنصف نهائي كأس الخليج 2024.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "منذ البداية هدفنا كان الوصول إلى نصف النهائي وحققناه".

وأكمل "لست راضيا عن المستوى إلى الآن، والانتصار في مباراة لا يشكل فارقا، الوصول إلى نصف النهائي ليس مرضيا للجمهور السعودي، نريد خوض النهائي"

وأضاف "تصريح يونس محمود؟ التصريحات التي سبقت المباراة جعلتنا أقوى، والتوترات في كرة القدم واردة، وتركيزي انصب على اللاعبين داخل الملعب".

وأتم "بعد نهاية اللقاء ذهبت إلى الجهاز الفني للمنتخب العراقي ووجهت التحية لأفراده".

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وكان يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قد ضحك بسخرية عند سؤاله بشأن قدرة السعودية على التتويج بالبطولة.

ورفض محمود الاعتذار بداعي أنه لم يسخر من أحد ولا يوجد شخص من شأنه أن يمنعه من الضحك.