هدايا باريلا.. إنتر يفوز على كالياري ويتصدر الدوري مؤقتا

فاز إنتر على منافسه كالياري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو.

وتألق باريلا في المباراة وتمكن من صناعة هدفين بشكل رائع ووزع هدايا على لاعبي فريقه في أعياد الميلاد.

ووصل باريلا للصناعة الرابعة له في جميع البطولات مع إنتر خلال الموسم الجاري.

وتمكن لاعب الوسط الإيطالي من الوصول للمساهمة التهديفية الـ80 له طوال مسيرته مع إنتر، إذ سجل 25 هدفا وصنع 55 آخرين.

وحصل باريلا على جائزة رجل المباراة.

وللمباراة الخامسة على التوالي يواصل إنتر تحقيق الفوز.

وبهذا الفوز اعتلى إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وسيلعب أتالانتا بعد قليل وإذا انتصر سيستعيد الصدارة.

ويتبقى لإنتر مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد كالياري عند النقطة 14 في المركز الـ18 والذي يعتبر ضمن الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

وافتتح إنتر النتيجة عن طريق باستوني في الدقيقة 53 من رأسية بعد عرضية من باريلا.

وفي الدقيقة 71 أضاف لاوتارو الهدف الثاني بعد عرضية من باريلا سددها الأرجنتيني مباشرة في المرمى.

وأنهى تشالهان أوجلو أهداف فريقه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

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