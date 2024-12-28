وزارة الشباب تتدخل لحل أزمة لاعبات بيراميدز الأجانب

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

بيراميدز للسيدات

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن التدخل الفوري للوزارة لحل أزمة الثلاثة لاعبات الأجانب لدي نادي بيراميدز وذلك فى ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن بعض المشكلات التي تواجههن.

وأعلنت الوزارة أن التواصل تم على الفور مع الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد؛ للعمل علي إيجاد حلول عاجلة وفورية لأزمة لاعبات النادي الأفارقة ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بشتي الملابسات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الشباب والرياضة للرقابة والمتابعة لأعمال وشئون الأندية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في القطاع الرياضي، وعدم تأثير هذه المشكلة علي الاستثمار الرياضي في مصر.

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وانسحب فريق بيراميدز للسيدات من مباراة مسار في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ولم يكشف بيراميدز عن سبب عدم خوض المباراة، وتشير التقارير إلى عدم حضور الفريق وجهازه الفني للمواجهة بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.

بيراميدز سيدات الدوري المصري للسيدات
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