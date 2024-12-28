غرامات تفوق 400 ألف جنيه.. عقوبات الجولة 6 من الدوري المصري

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 6 من الدوري المصري.

وشهدت الجولة 6 وصول الغرامات الموقعة على الأندية واللاعبين بما يفوق 400 ألف جنيه.

زد × إنبي

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تغريم زد قيمتها 10 آلاف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

إيقاف علي فوزي لاعب إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

طلائع الجيش × الزمالك

لفت نظر الزمالك وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

الاتحاد × مودرن سبورت

تغريم الاتحاد 10آلاف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

الإسماعيلي × حرس الحدود

تغريم الإسماعيلي 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي للجماهير تجاه حكام المباراة بشكل متكرر، ومنع المشجعين الحاضرين للمباراة من حضور مباراة الإسماعيلي أمام سموحة.

بيراميدز × فاركو

إيقاف محمود جهاد لاعب فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

سموحة × غزل المحلة

تغريم غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه بسبب حصول الفريق على عدد ست بطاقات سواء صفراء أو بطاقة حمراء.

المصري × الأهلي

تغريم المصري 20 ألف جنيه بسبب عدم حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي بعد المباراة.

بتروجت × الجونة

إيقاف فيفرو أكيم لاعب الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الدوري المصري عقوبات الجولة 6 رابطة الأندية المصرية
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