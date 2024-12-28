أبو ظبي الرياضية: اجتماع لدراسة تأجيل مباريات خروج المغلوب من كأس الخليج

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

كأس الخليج العربي

قرر الاتحاد الخليجي عقد اجتماعا لدراسة تأجيل مباريات خروج المغلوب من بطولة كأس الخليج.

وحسب شبكة أبو ظبي الرياضية، فإن الاجتماع سيعقد لتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي بالإضافة إلى النهائي نظرا للطلب الكبير على تذاكر حضور اللقائين.

ولا يتسع الطلب لاستاد جابر المبارك في الصليبخات للحضور الجماهيري والطلب الهائل لتذاكر المباراتين.

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المقترح المقدم هو:

مباراة السعودية ضد عمان تقام يوم 31 ديسمبر في ملعب جابر الأحمد الدولي.

إقامة مباراة الكويت والبحرين يوم 1 يناير 2025 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

على أن تكون مباراة النهائي في تاريخ 4 يناير.

وتأهل منتخب السعودية كمتصدر لمجموعته، جاء منتخب البحرين في الوصافة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر منتخب عمان مجموعته بينما جاء الكويت كوصيف.

كأس الخليج السعودية العراق البحرين عمان
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