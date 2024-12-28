لامين يامال: هذه خطتي في 2025.. وسأعود أفضل من أي وقت مضى
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:38
كتب : FilGoal
كشف لامين يامال لاعب برشلونة عن خطته في عام 2025 وما يريد أن يطوره في نفسه.
لامين يامال
النادي : برشلونة
وقال الجناح الإسباني لقناة بارسا وان: "في 2025 أريد أن أتحسن أمام المرمى وأسجل في كل مباراة".
وأضاف "عملت بشكل جيد في تقديم التمريرات الحاسمة خلال العام الجاري، لكن علي تحسين مهاراتي التهديفية، هذه خطتي".
وأتم "سأعود أفضل من أي وقت مضى من إصابتي، وسأكون جاهزا بمزيد من الجوع، عندما تتوقف عن اللعب لفترة، تبدأ في تقدير عملك".
وحصل لامال على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم المقدمة من جلوب سوكر.
ونافس يامال كل من:
أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد
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