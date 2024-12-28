انتهت الدوري الإيطالي - كالياري (0)-(3) إنتر
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كالياري ضد إنتر في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.
-----------------------------
انتهت
ق 78: جوووووووول هاكان تشالهان أوجلو من ركلة جزاء.
ق 71: جوووووول لاوتارو بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية من باريلا.
ق 56: لاوتارو مارتينيز يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 53: جوووووووول أليساندرو باستوني بعد رأسية رائعة
بداية الشوط الثاني
استراحة
استحواذ من إنتر دون خطورة كبيرة على مرمى كالياري.
بداية المباراة
نرشح لكم
حان الوقت.. ألابا يعود بعد غياب دام لأكثر من عام وجد الحل.. سبورت: صندوق قطري ينقذ برشلونة لتسجيل أولمو وفيكتور توقفت سلسلة الانتصارات.. أتالانتا يتعادل في الوقت القاتل ضد لاتسيو وكيله: لامين يامال ضحية بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم جوارديولا: لن نستسلم.. والاختبار الأكبر هو العودة مجددا هدايا باريلا.. إنتر يفوز على كالياري ويتصدر الدوري مؤقتا لامين يامال: هذه خطتي في 2025.. وسأعود أفضل من أي وقت مضى أرتيتا يكشف مدة غياب ساكا