انتهت الدوري الإيطالي - كالياري (0)-(3) إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كالياري ضد إنتر في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 78: جوووووووول هاكان تشالهان أوجلو من ركلة جزاء.

ق 71: جوووووول لاوتارو بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية من باريلا.

ق 56: لاوتارو مارتينيز يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: جوووووووول أليساندرو باستوني بعد رأسية رائعة

بداية الشوط الثاني

استراحة

استحواذ من إنتر دون خطورة كبيرة على مرمى كالياري.

بداية المباراة