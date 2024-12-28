انتهت الدوري الإيطالي - كالياري (0)-(3) إنتر

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

إنتر أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كالياري ضد إنتر في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 78: جوووووووول هاكان تشالهان أوجلو من ركلة جزاء.

ق 71: جوووووول لاوتارو بعد تسديدة مباشرة عقب عرضية من باريلا.

ق 56: لاوتارو مارتينيز يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: جوووووووول أليساندرو باستوني بعد رأسية رائعة

بداية الشوط الثاني

استراحة

استحواذ من إنتر دون خطورة كبيرة على مرمى كالياري.

بداية المباراة

إنتر كالياري الدوري الإيطالي
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