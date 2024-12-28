الأهلي يخاطب اتحاد السلة للكشف عن لائحة عقوبات نهائي الدوري المرتبط

كشف النادي الأهلي عن مخاطبة الاتحاد المصري لكرة السلة من أجل الاستفسار عن العقوبات الصادرة الخاصة بنهائي الدوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري ليتوج بلقب الدوري المرتبط في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وجاء إعلان الأهلي كالآني:

"أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة السلة يطلب فيه اللائحة التي استند إليها الأخير عند تطبيق العقوبات المتفاوتة «خاصة في الحالات المماثلة»، والتي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط".

"وجاء في الخطاب أن اتحاد السلة لم يرسل أي لوائح هذا الموسم ليعرف كل ناد حقوقه والتزاماته، ولم يتوقف عند الأخطاء التحكيمية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام في المباريات الأخيرة. كما أن قرارات الاتحاد اختصت بعض التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية ولم تتطرق إلى البقية منها التي شهدتها ذات المباريات".

"الأمر الذي يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة.. كما جاء في الخطاب أيضًا التساؤل: لماذا سمح اتحاد السلة لأحد الناديين المتنافسين بالتدريب على صالة استاد القاهرة قبل المباراة الختامية دون الآخر".

"بالرغم من أنه أخطر الناديين مسبقًا بعدم السماح بالتدريب في اليوم المشار إليه لانشغال استاد القاهرة باستقبال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا؟ وطلب النادي من اتحاد السلة الإعلان عن الخطوات التي سوف يقوم باتخاذها لتصويب مسار التحكيم في بقية مسابقات الموسم".

وجاءت العقوبات كالآتي

تغريم الأهلي 75 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير وحظر جمهور الأهلي الحاضر للمباراة من حضور المباريات لمدة شهر عبر تطبيق "تذكرتي".

تغريم الاتحاد 25 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير.

تحذير الناديين بتغليظ العقوبة حال التكرار.