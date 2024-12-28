خبر في الجول - محمد عبد السلام يشكو مودرن سبورت

تقدم محمد عبد السلام بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي مودرن سبورت فريقه السابق.

ويعد مدافع الزمالك السابق لاعبا حرا منذ نهاية الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد البحراوي وكيل اللاعب تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي مودرن سبورت، للحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والتي تقدر بمليوني جنيه.

المدافع البالغ 26 عاما انضم في يناير 2023 من الزمالك لمودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وأعير في يناير 2024 لطلائع الجيش وقضى النصف الثاني من الموسم معارا وعاد للفريق مجددا ورحل بدون أن ينضم لأي نادٍ في النصف الأول من الموسم الجاري.

وخاض عبد السلام بقميص مودرن سبورت 15 مباراة في جميع المسابقات.

ويمتلك المدافع تجارب أخرى بقميصي الاتحاد السكندري وبتروجت.

وشارك عبد السلام إجمالا خلال مسيرته في 65 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق أن شارك في أولمبياد طوكيو 2020 ووصل مع المنتخب الأولمبي لربع النهائي آنذاك تحت قيادة شوقي غريب.