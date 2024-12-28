خبر في الجول - محمد عبد السلام يشكو مودرن سبورت

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 19:04

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد السلام بعد تسجيل هدف عكسي

تقدم محمد عبد السلام بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي مودرن سبورت فريقه السابق.

ويعد مدافع الزمالك السابق لاعبا حرا منذ نهاية الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد البحراوي وكيل اللاعب تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد نادي مودرن سبورت، للحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والتي تقدر بمليوني جنيه.

أخبار متعلقة:
جريندو: هذا ما رفع قيمة الفوز على مودرن سبورت هدف فيصل يقود البنك الأهلي لأول انتصار وزيادة مشاكل مودرن سبورت الفرنسي فرانك دوما مدربا لـ مودرن سبورت الرابع هذا الموسم.. مودرن سبورت يقبل استقالة طلعت يوسف

المدافع البالغ 26 عاما انضم في يناير 2023 من الزمالك لمودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وأعير في يناير 2024 لطلائع الجيش وقضى النصف الثاني من الموسم معارا وعاد للفريق مجددا ورحل بدون أن ينضم لأي نادٍ في النصف الأول من الموسم الجاري.

وخاض عبد السلام بقميص مودرن سبورت 15 مباراة في جميع المسابقات.

ويمتلك المدافع تجارب أخرى بقميصي الاتحاد السكندري وبتروجت.

وشارك عبد السلام إجمالا خلال مسيرته في 65 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق أن شارك في أولمبياد طوكيو 2020 ووصل مع المنتخب الأولمبي لربع النهائي آنذاك تحت قيادة شوقي غريب.

محمد عبد السلام مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
غرامات تفوق 400 ألف جنيه.. عقوبات الجولة 6 من الدوري المصري الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد الأهلي والقناة الناقلة أحمد حسن يوضح سبب رفضه تولي منصبا في الجهاز الفني لـ الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: نتعجب من قرارات الانضباط.. كنا الطرف المتأذي أكبر ضد بيراميدز محمود متولي وشبانة على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك.. و3 غيابات خبر في الجول - بيراميدز يقرر إيقاف إبراهيم عادل وتغريمه بسبب مباراة فاركو "تعرضت لحملات ممنهجة".. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي الانضباط تعلن عقوبة جوزيه جوميز.. وإيقاف قيد الإسماعيلي
أخر الأخبار
كرة سلة – سيدات الأهلي يحققن الفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي المرتبط 2 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - حالة تمنع الجماهير لعام كامل.. في الجول يكشف لائحة دوري السوبر 21 دقيقة | كرة سلة
تقرير: اتجاه لتأجيل مباريات كأس الملك بسبب خليجي 26 35 دقيقة | آسيا
الكاس: مدرب بوتافوجو يقترب من تدريب تريزيجيه في الريان القطري 36 دقيقة | الوطن العربي
كأس الخليج - رينار: تصريحات يونس محمود جعلتنا أقوى.. والوصول للمربع الذهبي ليس مرضيا ساعة | سعودي في الجول
هدايا باريلا.. إنتر يفوز على كالياري ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الشباب تتدخل لحل أزمة لاعبات بيراميدز الأجانب ساعة | رياضة نسائية
غرامات تفوق 400 ألف جنيه.. عقوبات الجولة 6 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي