كأس الخليج - بعد 35 مباراة.. فوز تاريخي لـ اليمن يحدث لأول مرة يتحقق ضد البحرين

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 18:51

كتب : إسلام أحمد

اليمن - البحرين

بعد طول انتظار، حقق منتخب اليمن أول فوز في تاريخه ضمن منافسات كأس الخليج بالانتصار بنتيجة 2-1.

واختتم منتخب اليمن مشاركته في النسخة 26 من البطولة المقامة في الكويت بانتصار تاريخي.

وخاض منتخب اليمن 35 مباراة قبل لقاء اليوم في المسابقة تعادل في 6 وخسر 29.

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وأيضا لأول مرة منتخب اليمن يسجل 4 أهداف وهو ما يحدث لأول مرة.

وصف المباراة

تقدم منتخب اليمن بالهدف الأول في الدقيقة 41 بعد عرضية عبد الواسع المطري أودعها المدافع في شباكه بالخطأ أثناء التشتيت.

وأدرك وليد الرميحي التعادل لصفوف البحرين في الدقيقة 63 بعدما حوّل عرضية أرضية في الشباك بكل قوة.

وتعرض مهدي باقر للطرد في الدقيقة 73 ليكمل لاعبي البحرين اللقاء بعشر لاعبين.

وسجل هارون زبيدي هدفا في الدقيقة 88 أكدت صحته تقنية الفيديو بعد مراجعة طويلة ليكتب فوزا تاريخيا لليمن السعيد.

الفوز رفع رصيد اليمن لـ 3 نقاط ارتقت بها للمركز الثالث بفارق الأهداف عن العراق.

فيما تراجع منتخب البحرين للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية التي تصدرت الترتيب.

وبذلك سيلتقي منتخب البحرين مع عُمان في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

اليمن البحرين كأس الخليج
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