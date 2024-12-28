رسالة نارية من البليهي لـ يونس محمود: قف قبل أن تتحدث عن السعودية

وجه علي البليهي مدافع منتخب السعودية رسالة شديدة اللهجة لـ يونس محمود أسطورة منتخب العراق السابق، وذلك بعد مباراة المنتخبين في كأس الخليج رقم 26 المقامة في الكويت.

وفاز منتخب السعودية على العراق 3-1 في ختام دور المجموعات، ليتأهل الأخضر السعودي إلى نصف النهائي، ويودع أسود الرافدين البطولة.

وقال البليهي عقب المباراة عبر قناة الكاس: "عندما تتحدث عن الكرة السعودية يا يونس محمود يجب أن تقف احتراما للسعودية".

وأتم "لم يعرفك أحدا قبل أن تأتي لتلعب في الدوري السعودي، رحلة سعيدة لك والسعودية لا تمس".

وكان يونس محمود أطلق تصريحات ساخرة بعد سؤاله عن إمكانية فوز السعودية بلقب البطولة، ثم رفض التراجع عنها والاعتذار.

ويلعب منتخب السعودية في نصف النهائي ضد الكويت مستضيف البطولة يوم الثلاثاء المقبل.