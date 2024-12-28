كأس الخليج – السعودية تضحك أخيرا.. الأخضر يفوز على العراق ويتأهل لنصف النهائي

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية

حقق منتخب السعودية فوزا مهما على منافسه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من كأس الخليج.

وتقام البطولة في الكويت.

وكان يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قد ضحك بسخرية عند سؤاله بشأن قدرة السعودية على التتويج بالبطولة.

ورفض محمود الاعتذار بداعي أنه لم يسخر من أحد ولا يوجد شخص من شأنه أن يمنعه من الضحك.

وسجل أهداف السعودية عبد الحمدان (2) وسالم الدوسري، بينما أحرز مهند علي هدف العراق الوحيد.

وتأهل منتخب السعودية لدور نصف النهائي بالفوز على العراق وحرمه من التأهل.

وتأهل منتخب السعودية متصدرا بـ6 نقاط بالتساوي مع البحرين الوصيف.

وأتى منتخب اليمن في المركز الثالث بالتساوي مع العراق المتذيل بـ3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودي منافسه الكويت في نصف النهائي، بينما يلاقي منتخب البحرين خصمه عمان.

وصف المباراة

أهدر أيمن حسين لاعب العراق فرصة تسجيل هدف محقق بعد تسديدة أعلى المرمى في الدقيقة 30.

وحصل منتخب السعودية على ركلة جزاء في الدقيقة 54 وسددها سالم الدوسري بنجاح.

وتعادل مهند علي للعراق في الدقيقة 64 بعد مراوغة رائعة لمدافع السعودية من داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى.

وتقدم الحمدان مرة أخرى للسعودية عقب تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وقتل الحمدان آمال العراق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

السعودية كأس الخليج العراق سالم الدوسري يونس محمود
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